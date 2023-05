Nel nuovo adattamento de La casa dei fantasmi in arrivo in estate (GUARDA IL TRAILER), Jared Leto interpreterà The Hatbox Ghost, celebre personaggio dell’attrazione di Disneyland su cui il film si basa.

In un intervista con EW, il regista Justin Simien ha preannunciato di aspettarsi una versione “terrificante”:

È molto sorprendente. Si rimane scioccati nel sapere chi è, finché non viene detto. Il personaggio stesso è in parte digitale e in parte [consiste in] una performance fisica. Stiamo cercando di ottenere qualcosa di spaventoso che sembri poter esistere fisicamente nel mondo reale, sull’attrazione, ma che spinga lo spaventoso molto più in là di quanto non faccia quest’ultima. [Leto] ha fatto un ottimo lavoro. È molto minaccioso e spaventoso.

Vi ricordiamo che Il Fantasma della Cappelliera è un animatronic originale nella versione californiana dell’attrazione, inaugurata nel 1969. Il personaggio è diventato in seguito molto popolare, e, dopo essere stato temporaneamente rimosso dalla giostra, era tornato nel 2015. Sempre a proposito di Leto, il regista sottolinea la dedizione dell’attore:

Quando ero con lui [durante le riprese], era un Fantasma della Cappelliera vero e proprio. In gran parte si tratta di performance vocali, di catturare la sua voce. È qualcosa di diverso dal solito, ma ci ha dato il tempo di crearlo e momenti di tranquillità tra una performance e l’altra.

Nel cast della pellicola, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il 28 luglio, troviamo anche Jamie Lee Curtis, Owen Wilson,Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish.La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate di Jared Leto ne La casa dei fantasmi? Lasciate un commento!

