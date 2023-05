Il box-office di La casa – il risveglio del male, l’horror diretto da Lee Cronin prodotto da Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, è ormai arrivato a 121 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 15.

La scelta di Warner di deviare la release del film dallo streaming di HBO Max alla sala è risultata del tutto azzeccata. Nel corso di un’intervista, Alyssa Sutherland, la “mamma demoniaca” della pellicola, commenta così il successo di La casa – il risveglio del male:

L’attrice, nota ai più grazie a Vikings, parla poi del perché abbia accettato di partecipare al filnm:

Non sono una grande fan del cinema horror. Ma ho davvero adorato che ci fosse questo mostro femmina. Era crudele e psicologicamente orribile, non ho visto spesso donne come queste al cinema, in genere mi pare che ci siano caratteristiche più sfumate. Qua è più diretta, violenta e psicotica. Per questo ero così emozionata al pensiero di partecipare al film. Il mio spirito era all’insegna del “Datemi tutto il trucco prostetico che volete. Non m’interessa. Ho visto di peggio!”.