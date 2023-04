Con 15 milioni di dollari di budget e un incasso che, dopo il primo fine settimana, ha già triplicato i costi (via Box Office Mojo), La casa – il risveglio del male, la pellicola di Lee Cronin prodotta da Sam Raimi, Robert Tarpert e Bruce Campbell, è già definibile come un successo.

Anche se la Warner Bros non ha ancora ufficializzato alcun prequel, sia Raimi, che Campbell che lo stesso Lee Cronin hanno affermato in più di un’occasione che la saga di Evil Dead proseguirà e che, magari, non dovremo aspettare dieci anni per vedere il prossimo capitolo (quello di Fede Alvarez era appunto uscito nel 2013).

Intervistato da Indie Wire, il regista di La casa – il risveglio del male Lee Cronin è tornato a ribadire che il suo film è un vero e proprio apripista che può dare il via a una nuova serie di sequel:

Parlando nei termini di quello che si potrebbe fare andando avanti, credo ci sia un potenziale enorme qua. Potrei intraprendere tre o quattro strade diverse. C’è la storia che, nel film, viene condivisa tramite i vinili e già qua abbiamo un posto dove poter andare. C’è la storia ambientata dieci minuti dopo, sui sopravvissuti e sul dove potrebbero andare. C’è quella della gente che arriva prezzo il palazzo, dopo la carneficina. Poi c’è la parte al lago e in campagna. Circa il dove potremo andare poi credo che bisognerà anche vedere cosa vorranno i fan e quello che il pubblico apprezzerà maggiormente. Ma sono davvero entusiasta per le opportunità che ci vengono offerte. Penso che La casa – il risveglio sia una sferzata sanguinosa in una nuova direzione. È un apripista di quest’universo.

