Lee Cronin è nei cinema con La casa – il risveglio del male, il nuovo horror prodotto da Sam Raimi collegato alla storica saga cominciata nel lontano 1981.

Nel corso delle attività promozionali del film, a Lee Cronin è stato anche chiesto nel corso di un’intervista se ci sia un altro franchise horror su cui amerebbe lavorare. Ecco cos’ha detto:

È una bella domanda perché, a essere sinceri, non ce ne sono molti e io non voglio finire per essere il regista che rinfresca i franchise. Quello che sarebbe stato difficile da non trattare… quello che è successo con La casa quando mi è stato proposto è che mi era capitato di averci pensato a lungo. E la parte terrificante dell’esperienza è che mi sarebbe potuto capitare di dover dire di no se non avessi trovato una storia che valesse la pena raccontare. Per cui l’altra cosa che mi metterebbe in una situazione analogamente difficile… Sono due a essere onesti e sono estremamente diverse come toni. Troverei davvero difficile rinunciare ad avere a che fare con qualcosa che fosse ambientato nel mondo del Signore degli anelli. Sono un grandissimo fan. È qualcosa che… Mi pare che le mie abilità di filmmaker non siano tali da restare confinate alle ovvie trappole dell’orrore. Credo che potrei creare qualcosa anche su delle tavolozze più grandi. Ma se dovessi tornare entro i confini dell’horror, quello al quale difficilmente riuscirei a dire di no sarebbe una storia ambientata nel mondo di Nightmare.