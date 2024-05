In Il cavaliere oscuro, uscito nel 2008, Aaron Eckhart interpreta il procuratore distrettuale Harvey Dent, che nel corso della storia si trasforma nel pericolo criminale Due Facce.

In una recente intervista con CB, l’attore ha riflettuto sulle ragioni del successo duraturo della pellicola:

Quel film è straordinario e speciale, e non solo sullo schermo. Lo era nella sceneggiatura, nella fase di scrittura. Vi racconto una storia. Ero a casa e un tizio è venuto da me con la sceneggiatura. Me l’ha consegnata e ha aspettato fuori per due ore mentre la leggevo, poi gliel’ho restituita e se n’è andato. Ricordo che leggendo quel copione ho pensato: “Mi sembra di aver appena letto un romanzo, un bel romanzo. Come si fa a incorporare tutti questi personaggi principali in una trama, in un film, in una sceneggiatura, e a farlo funzionare?” Ma ecco che Chris [Nolan] ha messo sullo schermo tutto quello che c’era in quella sceneggiatura.

E considerate Gotham City e ciò che sta accadendo ora a Gotham City, prima di questo [film], Chris ha reso reale quel film. E naturalmente c’era Heath [Ledger, interprete del Joker], che ha superato ogni aspettativa. Ma guardate cosa è successo. [Gotham] è una grande città con politici incapaci, codardi e corrotti che hanno consegnato la città a una mafia. E ora le persone che non possono camminare per strada di notte. Non possono farlo. Devono affidarsi a qualcuno che li salvi. E pensate a quanto sia pertinente e rilevante questa storia: si tratta di sopraffazione. Per questo penso che il film viva al di là dell’intrattenimento e del cinema.