In attesa delle nuove uscite di giovedì, la classifica di mercoledì 22 novembre ha visto segnare un importante traguardo per il cinema italiano: C’è ancora domani ha infatti superato i 20 milioni di euro complessivi grazie a un incasso di ben 811 mila euro (già di per sé una cifra veramente notevole per un infrasettimanale quasi un mese dopo l’uscita in sala). Ad oggi, il film di Paola Cortellesi ha staccato la bellezza di tre milioni di biglietti. È uno dei rari casi di pellicola italiana che recupera abbondantemente il proprio budget già con il passaggio in sala (è costato circa otto milioni).

Al secondo posto Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente incassa 212 mila euro, sfiorando i tre milioni complessivi. Chiude il podio Dallamericaruso – il concerto perduto, che incassa 148 mila euro e sale a 348 mila euro.

INCASSI ITALIA 22 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – €811,229 (Totale: €20,674,938) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – €212,748 (Totale: €2,992,419) DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO – €148,458 (Totale: €348,874) THE OLD OAK – €41,662 (Totale: €468,923) COMANDANTE – €37,201 (Totale: €3,322,735) THE MARVELS – €35,621 (Totale: €2,960,337) THANKSGIVING – €34,881 (Totale: €457,202) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – €18,963 (Totale: €1,872,452) DREAM SCENARIO – HAI MAI SOGNATO QUEST’UOMO? – €16,061 (Totale: €170,084) IO CAPITANO – €12,069 (Totale: €4,220,796)

Fonte: Cinetel

