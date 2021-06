Terzo giorno consecutivo di aggiornamenti dal set di, la nuova pellicola di Rian Johnson le cui riprese sono da poco partite in Grecia.

Le nuove foto approdate online, visibili sulle pagine del Daily Mail, sono decisamente interessanti perché svelano come il già nutritissimo cast della pellicola sia, in realtà, anche più corposo rispetto a quanto era stato reso noto in precedenza. Negli scatti possiamo difatti scorgere anche Ethan Hawke e Jada Pinkett Smith, la cui presenza nel team di star non era ancora stata svelata. In aggiunta a ciò, ritroviamo anche Kate Hudson e Daniel Craig e, per la prima volta, possiamo ammirare il look di Dave Bautista nella scena in fase di lavorazione.

Come al solito, trattandosi del Daily Mail, non possiamo embeddare nulla, quindi v’invitiamo a cliccare qui o sulla foto qua sotto.

Da Twitter arrivano anche altre foto:

Netflix, lo ricordiamo, ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Cena con delitto.

Il primo film con un cast d’eccezione tra cui Ana de Armas e Chris Evans era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020. Uscito nei cinema americani il 27 novembre del 2019, Knives Out – Cena con delitto ha incassato ben 311 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 40 milioni (P&A esclusa).

