Uno degli aspetti che hanno conquistato maggiormente chi ha già visto Challengers di Luca Guadagnino è la colonna sonora elettronica di Trent Reznor e Atticus Ross. Il nostro Gabriele Niola, nella sua recensione, spiega:

Se c’è una cosa che qui è ancora più evidente è quanto sempre di più i film di Guadagnino siano il trionfo di contributi eccellenti: le musiche di Trent Reznor e Atticus Ross, le incredibili giornate di sole, terse e dai colori sgargianti di Sayombhu Mukdeeprom (davvero mai viste così in un film, da sole parlano di estate, odori, umori e caldo sulla pelle) e anche la maniera stupenda in cui Josh O’ Connor anima di vitalità le sue scene e si tiene su un territorio ambiguo. – LEGGI TUTTO

In attesa dell’uscita del film, Milan Records ha pubblicato un album molto particolare: un mix delle musiche composte dal dei Nine Inch Nails per la colonna sonora (è la seconda collaborazione con Guadagnino dopo Bones and All). L’album è composto da nove tracce che decostruiscono e reinventano la colonna sonora in un mix realizzato dal DJ Boyz Noize. Potete sentire il mix in streaming qui o qui sotto. Da notare che una traccia, Compress/Repress, contiene testi dello stesso Guadagnino.

Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor, uscirà al cinema il 24 aprile.

