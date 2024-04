Come ogni film di successo, anche challengers ha scatenato un’ondata di meme sui social, a cui si sono uniti negli scorsi giorni anche gli account di Apple e HBO.

l’account Instagram Apple ha fatto notare che Keeley (Juno Temple), Roy Kent (Brett Goldstein), e Jamie Tartt (Phil Dunster), sono arrivati prima del film di Guadagnino.

HBO invece ha sfruttato una scena de I Soprano con Adriana (Drea de Matteo) e Carmela (Edie Falco) durante un allenamento di Tennis

Challengers è al momento in sala.

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

