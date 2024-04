Alla prima di Los Angeles di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino in arrivo il 24 aprile, Zendaya ha parlato del film e nello specifico della carica sessuale della pellicola.

“La cosa speciale di questo film è che è incredibilmente sexy, ma sorprendentemente non ha scene di sesso” ha raccontato l’attrice. “Mi è stato chiesto tantissimo delle scene di sesso dalle persone che hanno visto il film e io ho risposto: ‘Quali scene di sesso?’“.

Ha poi aggiunto:

È il tennis a rappresentare il sesso nel film, ma al contempo è una metafora per tante altre cose: il desiderio, la passione, il dolore, la rabbia, la frustrazione. Credo che tutti loro usino il tennis come forma di comunicazione reciproca quando non hanno parole.