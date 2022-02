Sfondi una porta aperta, ci credo ancora, davvero. Se la Sony volesse rimboccarsi le maniche e risolvere i problemi produttivi, io ci starei. Al momento, non so perché, non sono motivati a farlo.

L’attore ha poi descritto MIB 23 come “in assoluto il miglior terzo sequel che abbia mai letto in tutta la vita“. Il produttore e sceneggiatore Reid Carolin ha concordato: “Una delle sceneggiature più divertenti che abbia mai letto“.

Tatum ha così precisato:

Non lo direi se non ci credessi davvero, perché non mi piace avere torto, specialmente in questo caso.