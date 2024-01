La scorsa estate, McG spiegava di non escludere di realizzare come regista o produttore un terzo Charlie’s Angels dopo le due pellicole con Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore che ha portato nei cinema nel lontano 2000 e nel 2003 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A dimostrare un maggiore scetticismo su un Charlie’s Angels 3 è Lucy Liu (Alex Munday nei film citati) che interpellata da Variety sulla questione ha detto:

Onestamente non vedo come possa essere fattibile. Ci sono state così tante iterazioni, anche dal punto di vista del… in alcuni modi, è una cosa così strana anche solo da pensare. I tempi sono cambiati così tanto da allora. In quel periodo, quando facevamo le attività promozionali per il film, non c’erano mai state prima tre donne di un film sulla cover di una rivista… Non sapevano nemmeno come farlo. Era una cosa così strana che le donne collaborassero e fossero viste come colleghe e amiche. Era un momento importante per il periodo e ora è cambiato. Anche quando lavoravo a Ally McBeal, non c’era mai stata davvero una donna protagonista in quel modo come in quella serie. C’erano Mary Tyler Moore e cose del genere, ma l’attenzione alla cosa era cambiata. Non sono io a decidere, mi godo sempre il tempo che ho a disposizione su un progetto e poi vado avanti. Non mi soffermo mai troppo su cose del genere. Ma sarei davvero sorpresa se accadesse.