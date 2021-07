Adesso la parola è passata a Lucy Liu in persona, che durante il podcast del Los Angeles Times Asian Enough, ha fornito anche la sua versione dei fatti:

Mentre giravamo, Bill iniziò a urlare insulti, non entrerò nel dettaglio, ma furono tanti. Io pensai: “Oddio, sembra si stia riferendo a me“. Mi voltai di spalle, insicura che si stesse riferendo a me e così chiesi: “Chiedo scusa, stai parlando con me?“. Era così perché tutto a un tratto iniziò a essere diretto.

Alcune delle parole dette furono inaccettabili e non mi andava di stare ferma a sentirle. Perciò sì, mi feci valere e non me ne pento. Non mi importa di quale sia la provenienza o il posto nella catena di montaggio, non c’è motivo di fare i superiori o trattare male le persone.

Non intendevo abbassare la testa e farmi attaccare in quel mondo. Non intendo essere il tipo di persona che non si fa rispettare e che non lotta per la sola cosa che ha, ovvero la dignità e l’amor proprio.