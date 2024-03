Chris Evans e alcuni membri del cast de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood, Sean Astin e John Rhys-Davies, hanno partecipato all’Emerald City Comic-Con intervenendo in due distinti panel.

Durante quello di Chris Evans, il pubblico ha potuto ascoltare l’atto d’amore dell’ex interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe nei confronti del cinema fantasy. L’attore ha infatti ammesso che:

Sono un grande fan dei film fantasy. Amo Il Signore degli Anelli. Amo La Storia Infinita. Non so se andrei bene per quei film e non so nemmeno se mi terrebbero in considerazione. Ma posso indossare orecchie appuntite! Posso tirare con arco e la frecce!