Chris Evans, la star dell’Universo Cinematografico Marvel, e Ana de Armas hanno condiviso insieme il set di Cena con delitto – Knives Out, l’acclamato giallo scritto e diretto da Rian Johnson arrivato nei cinema nell’autunno del 2019, e in The Gray Man, l’action dei fratelli Russo uscito lo scorso luglio su Netflix.

Proprio per questa ragione e in virtù di una conoscenza diretta fra i due, Chris Evans è stato invitato a prendere parte al profilo che Variety ha dedicato ad Ana de Armas a margine della promozione stampa di Blonde, il biopic diretto da Andrew Dominik in cui l’attrice interpreta Marilyn Monroe, presentato a Venezia che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 28 settembre.

Nel pezzo, l’ex interprete di Captain America afferma, in modo molto diretto e schietto, che la performance dell’attrice è letteralmente da Oscar:

Penso sia stata una delle prime, vere opportunità che le sono state concesse di affondare i suoi denti in qualcosa di realmente impegnativo. E non ho visto neanche un briciolo di paura da parte sua. Ho visto eccitazione.

Chris Evans rivela anche la reazione avuta dopo aver visto il primo camera test di Ana de Armas nei panni di Marilyn:

Ricordo di averlo visto e aver pensato “Ok, questa è Marilyn, dove sta la tua inquadratura? Oh sei tu? Porca miseria, vincerai un Oscar per questo film!”.

Va detto che l’accoglienza critica riservata a Blonde non è stata propriamente all’insegna dell’entusiasmo, anzi. Ecco la nostra recensione realizzata al Festival di Venezia.

A partire dalla prossima settimana, quando Blonde arriverà in streaming su Netflix, ognuno di noi potrà farsi un’idea più precisa in merito alla prova di Ana de Armas.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

