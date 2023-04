Nonostante, anni fa, si fosse rumoreggiato con una certa insistenza che Chris Evans e Scarlett Johansson sarebbero tornati a lavorare nel Marvel Cinematic Universe in una pellicola che avrebbe riunito Captain America e Vedova Nera, l’ipotesi diventa via via sempre più remota.

Giusto ieri abbiamo riportato le parole di Scralett Johansson che, ospite del podcast di Gwyneth Paltrow, ha ribadito che per lei l’MCU è un capitolo chiuso (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Durante gli impegni stampa di Ghosted, Chris Evans spiega di escludere un ritorno nei panni di Captain America in Avengers: Secret Wars:

Non m’infastidisce affatto quando mi vengono fatte domande su quel ruolo. Lo amo ed è un capitolo della mia vita a cui sono legatissimo. E proprio perché lo amo così tanto, nutro sempre una certa apprensione all’idea di tornare a interpretarlo. Non voglio offuscare in una qualche maniera questa cosa grandiosa di cui ho fatto parte.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Associated Press su Twitter

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate