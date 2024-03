Vi abbiamo già detto che, nei giorni scorsi, Chris Evans ha partecipato come ospite all’Emerald City Comic-Con occasione durante la quale ha svelato che amerebbe davvero tanto partecipare a u film fantasy in stile Il Signore degli Anelli.

Sempre dallo stesso panel, la star ha potuto anche spiegare ai presenti qual è il suo film preferito fra quelli che ha girato insieme ai Marvel Studios, ovvero Captain America: The Winter Soldier.

Dice Chris Evans:

Captain America: The Winter Soldier è il film Marvel preferito a cui ho preso parte. Non solo per il film in sé, ma per l’esperienza complessiva che ho vissuto. Nel primo film ero così nervoso. Sai in cosa ti stai cacciando e, di conseguenza, giochi in difesa e giochi per non perdere. Quando è arrivato Winter Soldier, stavamo giocando per vincere. Ed è stato il primo film fatto con i fratelli Russo. Abbiamo corso più rischi e il personaggio sembrava decisamente più approfondito. È stata una delle esperienze più soddisfacenti che ho avuto nel mio percorso all’interno del Marvel Cinematic Universe.