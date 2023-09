Nel dicembre del 2019, dopo anni in cui l’avevamo visto nei panni dell’integerrimo Captain America, ci siamo gustati la performance di Chris Evans nei panni dell’insopportabile e detestabilissimo Ransom Drysdale in Cena con delitto, il primo film della saga di Knives Out scritto e diretto da Rian Johnson.

In un video di GQ registrato prima dell’inizio dello sciopero degli attori, la star ha ricordato quell’esperienza lavorativa in cui si è letteralmente divertito un sacco.

Chris Evans spiega infatti che:

Amo un buon giallo, amo un buon cast d’ensemble. Quel cast nello specifico è semplicemente fenomenale. E Rian Johnson è un regista che sa davvero cosa vuole. È stato un ruolo in cui mi sentivo sicuro. Era un ruolo per certi versi intimidatorio solo perché molti dei personaggi sono colorati, eccessivi e non sai esattamente quanto spingerti in là con la recitazione e quanto tenerla più ancorata alla realtà. Ho lasciato che Rian mi guidasse ed è stato semplicemente un lavoro da sogno, mi sono divertito un sacco.

Trovate tutte le informazioni su Cena con delitto nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: GQ su YouTube

Classifiche consigliate