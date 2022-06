Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

I fratelli Russo sono attualmente impegnati nella promozione stampa del loro The Gray Man, pellicola interpretata da Chris Evans e Ryan Gosling e, nel corso di un’intervista, hanno spiegato che secondo loro l’ex Captain America sarebbe un perfetto Wolverine. GUARDA – The Gray Man: il trailer del film dei fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling Anthony e Joe Russo hanno lavorato insieme a Chris Evans per ben 4 volte nel Marvel Cinematic Universe: con i due Captain America, The Winder Soldier e Civil War, e i due Avengers, Infinity War ed Endgame. L’attore, dal canto suo, prima di vestire i panni del primo Vendicatore aveva già interpretato la Johnny Storm AKA la Torcia Umana nei due film dei Fantastici 4 usciti nel 2005 e nel 2007 grazie alla fu 20Th Century Fox. Quando, nel corso di un’intervista, viene chiesto ai Russo “Se doveste dirigere Chris Evans in un altro film Marvel facendolo comparire nei panni di un altro personaggio grazie al Multiverso, quale supereroe sarebbe?” entrambi rispondono concordando sul fatto che sarebbe un ottimo Wolverine. Poi Joe Russo, argomentando meglio la sua risposta, aggiunge: Evans ha un’incredibile gamma recitativa e una grandiosa fisicità, è davvero bravo nel controllo del suo corpo. È un grande attore. Non è per nulla come Captain America, e non intendo dire questo in maniera negativa. Steve Rogers è molto quieto e misurato, Chris è energico, divertente e carismatico e porta un sacco di energia sul set. Amerei vederlo alle prese con un personaggio tipo Wolverine. Ad oggi, non si sa ancora chi sarà ad interpretare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe e il personaggio, contrariamente al Professor X di Patrick Stewart apparso con una variante in Doctor Strange 2, non ha debuttato in alcun modo in una qualche pellicola dei Marvel Studios. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! LEGGI – Avengers: Endgame, Chris Evans parla della leggendaria scena “Avengers, uniti” Fonte: Comic Book

