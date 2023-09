Prima di vestire i panni di Captain America per la Marvel, prima di essere un viziato figlio di papà in Knives Out – Cena con delitto, Chris Evans è stato la Torcia Umana ne I Fantastici 4.

Erano i primi anni 2000 e l’attore si trovava al suo primo ruolo importante, in un assaggio di ciò che sarebbe accaduto più tardi. Ricorda Evans com’è stato lavorare a quel film durante un recap della sua carriera con GQ:

Era uno dei film più grandi a cui avessi preso parte fino a quel momento, ero felicissimo ed è stato un ruolo divertente. La Torcia Umana era piena di vita e reagiva nel modo in cui probabilmente avrei reagito io se avessi avuto i superpoteri. È stata la prima volta che ho fatto quelle grandi scene d’azione. Arrivi su un set che è grande due isolati e vedi questi cavi giganti ed esplosioni e green screen e tutte quelle cose che vedi nei dietro le quinte degli altri film. Ho pensato: “Wow, faccio film. È fantastico!”

A quei tempi l’attore non era però un grande appassionato di fumetti. Racconta:

Ho letto molto adesso, ma a quei tempi – a parte i Batman e Superman degli anni ’80 e ’90 – quella nuova ondata di film di supereroi con Spider-Man e gli X-Men era appena cominciata ed è stato davvero eccitante.

Ora Chris Evans ha attaccato anche lo scudo di Captain America al chiodo (o meglio, passandolo al Falcon di Anthony Mackie). Vedremo dunque quali progetti gli riserverà il futuro.

