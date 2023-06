Alcune ore fa Chris Evans ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social e ha così deciso di disattivare i suoi account Instagram e Twitter.

“Ciao a tutti, mi concedo un’estate con meno tempo sullo schermo perciò mi prendo una pausa da Twitter e Instagram. Ci vediamo presto, con affetto“.

L’attore non è stato il solo ad abbandonare i social network per un po’: proprio poche ore prima Taron Egerton ha annunciato di voler fare lo tesso.

Chris Evans antes de desactivar sus cuentas, anunció que se iba a tomar un tiempo fuera 😭📲👇🏻 “Hola a todos, Me estoy regalando un verano con menos tiempo frente a la pantalla, así que me estoy tomando un pequeño descanso de Twitter e IG. ¡Nos vemos pronto! ¡Mucho amor! 💙” pic.twitter.com/nt5lnDyOf7 — Chris Evans Chile (@CapitanCevans) June 29, 2023

“Mi prendo un pausa dai social per un po’” ha scritto l’attore. “Non so perché lo stia dicendo a gran voce, ma credo sia difficile prendere le distanze da qualcosa di cui sono diventato dipendente e adesso voglio prendermi un impegno per me stesso.

“Ho iniziato a passare troppo tempo a scorrere senza meta sui social e sento che ciò stia erodendo la mia abilità di godermi i momenti, leggere, guardare film e trovarmi in compagnia delle persone che amo“.

“Grazie a tutti per le cose belle che mi dite ogni volta, lo apprezzo tanto ma ho bisogno di non leggere i pensieri di sconosciuti per un po’. Non sono certo che questa roba faccia bene a tutti noi“.

Come didascalia al post, Egerton ha aggiunto: “Buon resto dell’anno a tutti. E se siete un po’ come me ricordatevi di lasciare il caz*o di cellulare nell’altra stanza un po’ più spesso“.

