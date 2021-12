In una recente intervista al The Today Show Chris Hemsworth ha parlato del suo futuro nei panni di Thor nei film dell’Universo Marvel.

All’attore è stato fatto notare che Tom Holland potrebbe essere in procinto di firmare per altri tre film di Spider-Man e la risposta è stata la seguente:

Quanti Spider-Man ha fatto? È un po’ indietro, lui ne ha fatti tre, io sto a sei o sette Thor. Fin quando mi vorranno, io ci sarò, ma immagino che vogliano accertarsi che ci sia entusiasmo nei miei confronti per andare avanti.

In realtà Tom Holland è apparso in tre film di Spider-Man, e poi in tre film dell’Universo Cinematografico Marvel (quattro se si considera la scena dei titoli di coda di Venom 2). Hemsworth invece è a quota quattro film in solitaria e quattro apparizioni Marvel (cinque se si si considera la scena dei titoli di coda di Doctor Strange).

L’uscita di Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth è prevista per il 6 luglio 2022.

Il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

I film di Thor e tutte le altre pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel sono disponibili su Disney+, così come le serie TV prodotte dai Marvel Studios.

Fonte: CB