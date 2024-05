In occasione della cerimonia sulla Hollywood Walk of Fame, Chris Hemsworth ha riflettuto sulla sua carriera, e sull’importanza di Mad Max nella sua vita.

L’attore ha spiegato di avere un legame molto intimo con i film visto che suo padre era un motociclista conosceva molti degli stuntmen della trilogia originale: “Ho dei ricordi molto chiari di quando vedevo quei film con lui. Mi indicava sempre chi conosceva e cosa gli avevano raccontato di alcuni stunt“.

Ha poi aggiunto:

Non c’erano molti film in cui si sentisse un marcato accento australiano, perciò mi sembrava tutto così familiare. Sembrava qualcosa di nostro, di australiano, piuttosto che di qualcosa preso in prestito dagli americani o dagli inglesi. Una volta qualcuno ha detto che gli inglesi hanno Harry Potter, gli americani Star Wars e noi [australiani] Mad Max. È verissimo. C’è tanto orgoglio e apprezzamento per quello che George [Miller] ha costruito.