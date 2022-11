Chris Hemsworth, il celebre interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, è cpnvinto che l’eventuale quinta iterazione cinematografica del personaggio debba prendere una strada diversa da quella di Ragnarok e Love and Thunder, le due pellicole dirette da Taika Waititi.

L’attore ha avuto modo di discuterne durante il suo intervento all’Happy, sad, confused podcast, Chris Hemsworth spiega così la sua idea su Thor:

Mi spiego: se osservi i primi due Thor sono molto simili nei toni. Ragnarok e Love and Thunder: altrettanto simili. Per me si tratta di reinventare il personaggio. Anche con Avengers: Infinity War ed Endgame ho avuto la possibilità di fare cose molto drastiche con lui. Mi piace tenere tanto le persone quanto me stesso all’erta, mi piace essere investito da quello che faccio. L’ho già detto in precedenza: quando una cosa diventa eccessivamente familiare, penso ci sia il rischio di adagiarsi sulla pigrizia sul “Ah, certo, so bene quello che devo fare”. Per cui… effettivamente non so neanche se m’inviteranno di nuovo a farlo. Ma se dovesse accadere, dovrebbe essere qualcosa di drasticamente differente – nei toni, in tutto. Anche per la mia salute!