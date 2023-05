Ospite del Jimmy Kimmel Live, Chris Pratt ha rivelato di aver rinunciato a fare provini per i film Marvel, prima di ottenere la parte di Peter Quill ne I Guardiani della Galassia.

In precedenza, l’attore si era infatti proposto per dei ruoli in ogni film dell’UCM, senza mai ottenerne uno. Ecco le sue parole:

Ho fatto i provini per tutti [i film]. Ho avuto un periodo difficile con la Marvel. Ho fatto il provino per Thor, ma non per essere Thor, bensì per essere uno dei suoi aiutanti, e non sono stato richiamato. Di solito ti danno un piccolo feedback, e ricordo che il direttore del casting mi disse: “Wow, sei stato audace“, che è un messaggio in codice per dire: “Ehi, modera la recitazione“.

Sono arrivato al punto che non volevo più fare provini per la Marvel. Pensavo: “È una cosa stupida, non farò mai parte di un film Marvel“.