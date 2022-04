Sto bene, sto bene. Sono guarito dai graffi e dai lividi… in gran parte.

Chris Rock continua a mantenere un atteggiamento abbastanza schivo rispetto a quanto è successo agli Oscar 2022, e cioè allo schiaffo che ha ricevuto da Will Smith in mondovisione dopo una battuta sull’alopecia di sua moglie Jada Pinkett. Nel corso di questo mese il comico si è sbilanciato molto poco sulla vicenda, non ha rilasciato intervisto né fatto dichiarazioni pubbliche. Si è semplicemente concentrato sul suo tour di standup comedy, e solo in qualche occasione ha fatto dei brevi commenti. Il più recente è stato in apertura di uno spettacolo sold-out al Lyric Performing Arts Center di Baltimora, venerdì, quando ha fatto riferimento allo schiaffo:

Il comico non ha più citato la vicenda durante tutto lo spettacolo, che è durato un’ora e mezza. Nelle ultime settimane si è molto speculato sulla possibilità che possa vendere un’intervista esclusiva a qualche canale televisivo per sfruttare al meglio (dal suo punto di vista, ovviamente) quanto accaduto. Per il momento, prosegue con il suo tour che sta registrando il tutto esaurito.

La madre di Chris Rock parla dello schiaffo di Will Smith

Nel frattempo, dopo i fratelli, anche la madre del comico ha parlato della vicenda. Intervistata dal canale televisivo del South Carolina WIS, Rose Rock ha spiegato che suo figlio “sta bene” ma sta “ancora metabolizzando l’incidente”:

Ho detto a qualcuno che quando Will ha preso a schiaffi Chris ha preso a schiaffi tutti noi, ma in realtà ha preso a schiaffi me. Quando fai male a mio figlio, fai male a me. Non so cosa gli direi, se non “Ma cosa diavolo stavi pensando?” Gli ha dato uno schiaffo ma poteva andare molto peggio. Chris avrebbe potuto indietreggiare e cadere. Sarebbe potuto uscire di lì in manette. Non ci ha pensato. Ha reagito all’occhiataccia di sua moglie, è salito sulle scale e l’hai fatta scoppiare a ridere facendo così.

La donna non vede di buon occhio la decisione di bandire Will Smith dagli Oscar per 10 anni:

Ma cosa significa? C’è gente che non va agli Oscar nemmeno tutti gli anni. […] Mi spiace che non si sia mai scusato veramente. Il suo team ha scritto un comunicato e ha detto “mi scuso con Chris Rock”, ma è una cosa più personale. Avrebbe dovuto chiamarlo.

Oscar 2022: i commenti sulla vicenda Will Smith / Chris Rock

