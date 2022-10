Christian Bale ha deciso di ringraziare il celebre collega Leonardo DiCaprio per l’inconsapevole parte che ha avuto nel definire la sua carriera dell’attore.

Parlando con GQ a margine della promozione stampa di Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell (GUARDA IL TRAILER ITALIANO) la star ha ironizzato circa il fatto che deve il suo successo ai tanti ruoli che Leonardo DiCaprio ha rifiutato e che sono poi finiti nelle sue mani.

Christian Bale spiega:

Guarda, fino ad oggi, qualsiasi ruolo che viene ottenuto da un attore è possibile solo perché lui l’ha rifiutato in precedenza! Non importa cosa ti dicono e quanto tu sia amico e in confidenza con i registi. Anche queste persone con le quali ho lavorato più volte nel corso degli anni avevano comunque contattato prima lui. Quindi: grazie Leo! Perché, letteralmente, lui può scegliere tutto quello che vuole fare. E buon per lui perché è fenomenale.

Malgrado la preferenza che viene spesso accordata a Leonardo DiCaprio, Cristian Bale spiega di non aver nessun problema se qualche regista preferisce ingaggiare, o quantomeno proporre, un ruolo alla star di Titanic:

No (non ci sono problemi, ndr.). Anche perché hai idea di quanto io sia grato di ottenere ogni dannata cosa che faccio? Poi non sarei capace di fare quello che fa lui. Che lui fa in maniera splendida. Ma sospetto che qualsiasi attore d’età analoga alla sua debba la sua carriera ai progetti che lui ha deciso di non fare.