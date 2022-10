Christian Bale parla del ruolo che ha sempre voluto interpretare in Star Wars

In una recente intervista con The Hollywood Reporter Christian Bale ha parlato del ruolo che vorrebbe tanto interpretare in Star Wars. Il desiderio dell’attore è seguire le orme di un celebre Assaltatore, noto per una scena di Star Wars: Una nuova speranza:

Tutto ciò che ho sempre voluto fare in Star Wars è indossare un costume di Star Wars e sbattere la testa contro una porta o altro mentre cammino. I veri nerd che hanno visto Guerre stellari tante volte ha sempre saputo della scena con l’Assaltatore che sbatte la testa contro una porta. Ho sempre voluto essere come lui.

Ha poi aggiunto: