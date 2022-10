Christian Bale sarà presto nelle nostre sale con Amsterdam (GUARDA IL TRAILER) nuovo film di David O. Russell, ma al momento non ha nessun altro film in programma, e questa situazione gli sta molto bene. In un’intervista con GQ, il celebre attore ha ammesso di essere contento di potersi dedicare ad altro e ha parlato della possibilità di un suo ritiro dalle scene.

Ecco le sue parole:

D: Non stai girando nulla al momento. Sei uno di quelli che è contento di non lavorare? Più che soddisfatto: fott*tamente estasiato. Sono sempre stato incline al [pensare] “Quando finirà tutto questo? Deve finire”. Mi piace fare cose che non hanno nulla a che fare con il cinema. E sono molto felice di non giocare a travestirmi, di non fingere di essere qualcun altro per lunghi periodi di tempo.

Recentemente, abbiamo visto Bale nei panni di Gorr, villain di Thor: Love and Thunder. Trovate tutte le informazioni sul film del Marvel Studios nella nostra scheda.

Vi ricordiamo invece che Amsterdam sarà nelle nostre sale a partire dal 27 ottobre. Nel ricchissimo cast troviamo anche Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Taylor Swift e Robert De Niro. La storia narra di un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato. Il progetto è basato su un’idea originale del regista e sceneggiatore.

