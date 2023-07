La partecipazione di Christopher Nolan e Robert Downey Jr al ben noto formato YouTube di Wired Answer The Web’s Most Searched Questions – quello in cui gli ospiti rispondono alle domande più ricercate su di loro online – si sta svelando foriero di vere e proprie gemme.

Abbiamo già citato la parte in cui il protagonista di Iron Man ha spiegato che, dopo più di dieci anni di lavaggio del cervello da parte di Kevin Feige and co, ha dei seri problemi a parlare dei personaggi della DC Comics (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un altro momento del video Christopher Nolan risponde alla domanda relativa al come avrebbe diretto The Avengers. Nolan ammette che se avesse dovuto sedersi dietro alla macchina da presa di quella pellicola, Tony Stark avrebbe avuto anche più spazio:

È questo il vero dilemma del multiverso. Avendo lavorato con te (Robert Downey Jr., ndr) in Oppenheimer, ci sarebbe probabilmente stato troppo Tony Stark. Saresti stato ovunque nel film! E lo avrei fatto senza utilizzare la CGI. Robert, saresti disposto a usare uno di quei jetpack [per le scene di Iron Man]? Quelli che ti fanno volare davvero?

Robert Downey Jr, dopo aver spiegato di non aver problemi con questa peculiare scelta stilistica, aggiunge anche che:

Se Christopher Nolan avesse accettato di dirigere Avengers, oggi saremmo ancora sul set a girarlo.

Cosa ne pensate delle idee di Christopher Nolan su Avengers? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate