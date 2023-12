In un profilo dedicato a Zack Snyder da The Atlantic, Christopher Nolan ha speso parole d’elogio verso il collega, sottolineando la sua influenza nel campo dei film di supereroi. Ricordiamo che Nolan è stato produttore di L’uomo d’acciaio, cinecomic diretto dal collega nel 2013, e in seguito i due sono rimasti molto amici. Secondo il regista di Oppenheimer, dunque:

Non c’è film di supereroi fantascientifico che esce al giorno d’oggi in cui non veda un’influenza di Zack. Quando guardi un film di Zack Snyder, vedi e senti il suo amore per il potenziale del cinema. Il potenziale del cinema di essere fantastico, di amplificare la realtà, ma [allo stesso tempo] di commuoverti ed emozionarti.

Il nuovo film di Snyder, Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024. Tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

