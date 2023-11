Christopher Nolan si è schierato apertamente a favore dei grandi blocksbuster e dei franchise a Hollywood definendoli importantissimi per l’ecosistema cinematografico.

Durante un’intervista con l’Associated Press, il regista ha sottolineato il bisogno di proprietà intellettuali originali, pur riconoscendo che serve un equilibrio con altri tipi di film:

Ha poi aggiunto:

Ma al contempo c’è bisogno di rispettare i desideri del pubblico di vedere qualcosa di nuovo, che è uno degli aspetti più emozionanti legati all’esperienza cinematografica, come lo è guardare il trailer di un film di cui non hai mai sentito parlare, o come guardare un tipo di pellicola mai vista prima. Un ecosistema in salute a Hollywood prevede un equilibrio tra le due cose, come sempre è stato.