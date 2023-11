Dopo il successo di Oppenheimer il regista Christopher Nolan è desideroso di “voltare pagina”.

In una recente intervista a Yahoo! Entertainment ha chiesto al regista “come ha fatto a decomprimere dopo un’esperienza come quella avuta con Oppenheimer”. Ecco la risposta:

Sicuramente una parte di me vuole lasciarsi la storia alle spalle. Intendo dire che è un grande privilegio poter parlare di un film che hai realizzato e che ora uscirà in formato 4K, Blu-ray e tutto il resto. È fantastico poter sedersi qui e parlare con te del successo del film. È un enorme privilegio. Ma l’argomento è molto oscuro. È nichilista. E sì, c’è una parte di me che è piuttosto desiderosa di voltare pagina e magari fare qualcosa di meno cupo.

Uscito nelle sale lo scorso agosto, Oppenheimer vede nel suo cast Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon. Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.