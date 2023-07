Christopher Nolan ha deciso di unirsi agli attori e agli sceneggiatori in sciopero a Hollywood e mostrare la sua solidarietà.

Parlando con BBC News, il regista ha spiegato di non avere alcuna intenzione di iniziare a lavorare a un nuovo film finché la questione degli scioperi non sarà risolta e non verranno firmati i nuovi contratti:

No, assolutamente. È veramente importante che tutti capiscano che questo è un momento chiave nel rapporto tra le persone che lavorano a Hollywood. Non è una questione che riguarda solo me o le star del mio film. È una questione che riguarda gli attori che lavorano, gli staff di sceneggiatori dei programmi televisivi che cercano di mantenere una famiglia, cercano di portare il cibo in tavola. Gli studios dell’AMPTP non stanno tenendo conto di questo nuovo mondo dello streaming, un mondo nel quale non concedono più i loro film e serie tv su licenza ad altri canali – tengono tutto per sé. […] Non hanno ancora offerto dei compensi adeguati ai lavoratori che appartengono al sindacato, ed è veramente importante che lo facciano. Penso che nessuno volesse uno sciopero, ma ci sono momenti in cui ciò si rende necessario. Questo è uno di quei momenti.

[…] È veramente importante ricordarsi che ci sono persone che sono senza lavoro da mesi, ormai, perché partecipano allo sciopero degli sceneggiatori. E se ci uniamo gli attori, moltissimi soffriranno.