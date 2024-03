Dopo la pioggia di Oscar e di milioni di dollari di Oppenheimer, ci stiamo tutti domandando quale sarà la prossima pellicola che verrà diretta da Christopher Nolan.

La risposta in tal senso, o meglio una credibile indiscrezione per così dire, arriva dalle pagine di Variety, da un articolo che, come quello segnalato un paio di righe fa, torna a fare i conti in tasca a Christopher Nolan alla luce del bonus che la major avrebbe elargito al filmmaker in seguito al trionfo alla Notte degli Oscar, una compensazione monetaria che avrebbe alzato drasticamente la sua paga portandola in zona 100 milioni di dollari.

Secondo il magazine, la prossima fatica del regista potrebbe essere un adattamento cinematografico della celeberrima serie Tv inglese anni ’60 Il prigioniero, interpretata e ideata da Patrick McGoohan. È sempre Variety a ricordare che Christopher Nolan aveva già ventilato in passato l’idea di portare al cinema la nota serie di fantapolitica, un progetto poi naufragato quando AMC ha prodotto il reboot per il piccolo schermo con Jim Caviezel nel ruolo dell’agente Numero Sei e Ian McKellen in quello del Numero 2.

A prescindere da quale sarà l’opera a cui il regista vorrà dedicarsi, le major che potrebbero aggiudicarsi la collaborazione col fresco vincitore dell’Oscar sono la Warner, con cui Nolan ha collaborato per 20 anni fino al brusco divorzio post-Tenet, e la Universal, che ha prodotto Oppenheimer. Con tutta probabilità, se il lungometraggio con Cillian Murphy non avesse trionfato all’Academy, il riavvicinamento con la Warner potrebbe essere stato maggiormente percorribile, ma dopo l’egregio lavoro che la Universal ha fatto insieme al regista per Oppenheimer, il bis appare fra le parti decisamente più papabile della riconciliazione con lo studio produttore della Trilogia del Cavaliere Oscuro.

