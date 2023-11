La pratica Oppenheimer non può ancora dirsi archiviata per Christopher Nolan considerato che la pellicola è da poco approdata in home video e che resta ancora da capire quali e quanti riconoscimenti otterrà nel corso della ben nota stagione dei Premi che culminerà con gli Oscar.

Intanto però nel corso di un’intervista con Metro UK fatta a Los Angeles proprio in occasione degli impegni stampa promozionali per l’home video di Oppenheimer, Christopher Nolan ha potuto parlare del suo prossimo progetto, o meglio, della filosofia con cui si avvicinerà al suo nuovo film.

Quando gli viene fatta una domanda in tal senso e se avverta la pressione di dover tirare fuori dal cilindro una pellicola di successo come Oppenheimer spiega:

Credo che non sia utile preoccuparti troppo del legame tra un film e l’altro. Mi annoio molto rapidamente e mi piace continuare a lavorare, quindi è eccitante pensare a cosa verrà dopo. Ma certamente non ti approcci al prossimo progetto sperando di replicare quel tipo di successo che non avevamo previsto affatto. Non abbiamo fatto Oppenheimer pensando che avrebbe fatto i soldi che ha fatto, quindi non sai mai esattamente cosa succederà, non posso prevedere di replicarlo.

FONTE: via YouYube

