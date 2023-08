Ospite del The Rich Eisen Show, Christopher Nolan ha rivelato di ritenere Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno una delle “più grandi commedie” di sempre. L’intervistatore ha infatti chiesto al regista quale sono i suoi “remote drops”, ovvero quei film che si ferma a guardare mentre fa “zapping” tra i canali televisivi. Ecco la sua risposta:

Qualsiasi cosa di [Stanley] Kubrick. È un remote drop. E anche alcune delle più grandi commedie di sempre, come Ricky Bobby: non riesco mai a cambiare canale quando passa in TV.

“‘Ricky Bobby’ è un film ‘mic drop‘ di Christopher Nolan?“, ribatte così l’intervistatore. “Se non sei primo, sei ultimo“, risponde il regista, citando il celebre slogan del protagonista del film. Diretto da Adam McKay e uscito nel 2006, Ricky Bobby vede Will Ferrell nei panni di un pilota d’auto da corsa. Nel cast anche John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, Gary Cole e Michael Clarke Duncan.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Nolan, Oppenheimer, arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 agosto. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

