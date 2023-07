Oppenheimer è al cinema negli States (in Italia uscirà il 23 agosto). Il suo regista Christopher Nolan è dunque impegnato in questi giorni nel tour promozionale del film. Proprio durante un’intervista con Variety, Nolan ha smentito le voci che già da un po’ circolavano sull’aver preso seriamente in considerazione Josh Hartnett anni fa per il ruolo di Bruce Wayne/ Batman. Lo stesso Hartnett che ora in Oppenheimer interpreta Ernest Lawrence.

Racconta Nolan:

Non si è mai arrivati fino a quel punto. Mi sono incontrato con Josh e se ricordo bene, era un giovane attore il cui lavoro mi interessava molto. Ho avuto una conversazione iniziale con lui, ma lui aveva già letto la sceneggiatura di mio fratello per The Prestige ed era più interessato ad essere coinvolto in quel progetto. Non siamo mai andati più lontano di così.

