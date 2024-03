Christopher Storer, creatore della serie The Bear, realizzerà per Warner l’adattamento del romanzo di Amor Towles Lincoln Highway.

La storia, ambientata negli anni ’50, segue Emmett Watson, in procinto di partire per un viaggio con il fratellino in cerca di una nuova casa e della madre scomparsa. L’arrivo di un amico di Emmett, fuggito dal riformatorio, cambierà i loro piani.

David Heyman della Heyday Films produrrà il film insieme a Storer e Josh Senior attraverso American Light & Fixture e Tyson Bidner. Cooper Wehde e Jeff Clifford saranno i produttori esecutivi.

Amor Towles è l’autore dei bestseller del New York Times La buona società e Un gentiluomo a Mosca. Di quest’ultimo è stata tratta una serie tv prodotta da Paramount+ con protagonista Ewan McGregor.

