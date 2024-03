Ospite del Jimmy Kimmel Live insieme ad altri due noti membri del cast di Oppenheimer, Cillian Murphy ha rivelato come si sente quando vede un film di Christopher Nolan a cui non ha partecipato. L’attore, lo ricordiamo, ha recitato in ben sei film del regista inglese, tra cui proprio l’ultimo, dove veste per la prima volta i panni del protagonista. Ecco le sue parole:

Cillian Murphy: In realtà non mi dispiace, perché così posso andare al cinema e godermi il film senza guardare me stesso, cosa che non mi piace fare. Ricordo di aver visto Interstellar, sapete che non sono in quel film. Ma mi è piaciuto molto. Jimmy Kimmel: Ti piace meno quando guardi te stesso? Murphy: Sì, non è così per tutti? Emily Blunt: Mi sembra che la maggior parte degli attori non lo trovi così doloroso come te, forse. Robert Downey Jr.: Posso dirti che decine e milioni di persone hanno amato guardarti in questo film.

Potete vedere l’intervista completa nel video qui sotto:

