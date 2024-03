Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter il premio Oscar Cillian Murphy sarà il protagonista e il produttore di Blood Runs Coal, pellicola targata Universal.

L’opera è tratta dal libro di saggistica Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America del 2020 di Mark A. Bradley e segue le vicende di un leader sindacale corrotto che uccide un rivale e viene sconfitto dall’avvocato figlio del minatore di carbone ucciso.

Jez Butterworth (Spectre, Ford v Ferrari) scriverà la sceneggiatura insieme a John-Henry Butterworth (Get On Up, Indiana Jones e il quadrante del destino).

