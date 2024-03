Recentemente è stato fatto il nome di Cillian Murphy come papabile candidato per rimpiazzare Daniel Craig nel ruolo di James Bond. A intervenire nella questione e a dare il suo benestare al neo vincitore del premio Oscar per Oppenheimer è un ex agente 007: Pierce Brosnan.

Dice l’attore alla BBC:

Cillian farebbe un magnifico lavoro come James Bond al servizio segreto di Sua Maestà.

D’altra parte Murphy ammette di non aver sentito alcuna voce in merito a una sua possibile partecipazione al franchise.

Non ci resta che attendere e aspettare che, tra decine di altri nomi che verranno sicuramente proposti, venga scelto quello giusto.

FONTE: BBC

