Dopo l’addio di Daniel Craig al ruolo di James Bond nel 2021 si continua a parlare di chi prenderà il suo posto. Da Henry Cavill a Idris Elba, spunta ora fuori un nome inaspettato.

Clay Bunker, uno dei protagonisti del film Oppenheimer, propone la sua co-star Cillian Murphy.

Se la caverebbe magnificamente. È divertente perché Cillian è la persona più gentile che ci sia, ma ha quel lato oscuro e c’è una oscurità anche in Bond… A volte dimentichiamo che Bond è come il personaggio creato da Fleming, un personaggio abbastanza oscuro. Succede solo che sta dalla parte che chiamiamo buona. Cillian ha la capacità di attingere a tutto questo.

Conclude:

Lo abbiamo visto in questo modo in cose come Peaky Blinders, persino in Batman quando interpreta lo Spaventapasseri, nella miriade di altri film che ha fatto.