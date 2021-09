Dopo l’appello di esercenti e distributori e l’intercessione del ministro Franceschini (che puntava al 100%), il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi e ha dato il via libera all’aumento della capienza nei cinema al chiuso all’80%, ovviamente con obbligo di Green Pass e nel rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus

Sarà il prossimo consiglio dei ministri, previsto per mercoledì 29 settembre, a tradurre queste indicazioni in provvedimenti. L’aumento della capienza è stato anche concesso agli stadi (75%), ai palazzetti (50%), ai cinema, teatri e sale da concerto all’aperto (100%) e appunto al chiuso (80%), mentre la riapertura delle discoteche per ora non è ancora consigliata (ricordiamo che queste attività sono chiuse da 20 mesi ormai).

Vi ricordiamo che il weekend appena concluso ha visto, per la prima volta, incassi davvero interessanti e spalmati tra più titoli, anche grazie a un’offerta decisamente ricca e a un progressivo ritorno del pubblico in sala. Dune si è piazzato in testa alla classifica, seguito da Space Jam: New Legends e Tre Piani di Nanni Moretti. Complessivamente sono stati raccolti 4.8 milioni di euro tra giovedì e domenica.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Open