Durante un’intervista con BBC Radio 4, come riportato da Variety, Jamie Dornan ha ammesso che il successo che ha seguito l’uscita di Cinquanta sfumature di grigio non è stato particolarmente entusiasmante per lui.

Il film erotico basato sulla serie di romanzi scritti da E.L James che lo ha reso noto al grande pubblico, infatti, si è rivelato sia un campione di incassi che un disastro della critica, specialmente per quanto riguarda il personaggio interpretato dall’attore, che si è vergognato a tal punto da dover sentire il bisogno di nascondersi:

Mi sono praticamente nascosto. Venivo da un momento meraviglioso, uno di quelli che ti segna la carriera, dopo le recensioni entusiaste per The Fall – Caccia al serial killer e la candidatura ai BAFTA… e mi sono ritrovato di colpo coperto di ridicolo. Ce ne siamo andati a casa di Sam e Aaron Taylor-Johnson per un po’. Loro non c’erano, così ci hanno lasciato stare da loro, nella loro casa in campagna dove ci siamo usciti dai radar e ci siamo nascosti dal resto del mondo.

Il primo film però ha fatto così tanti soldi che il secondo e il terzo hanno ottenuto il via libera da un giorno all’altro. È stato molto strano ritrovarsi in quella situazione, perché mi sentivo ridicolo in quel ruolo, ma ero contrattualmente obbligato a girare anche gli altri due, sapendo benissimo che sarei andato incontro ad una condanna ancora peggiore.