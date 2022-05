, il film originale targato Disney Plus arrivato in streaming venerdì venti maggio in tutti i paesi in cui è attiva la piattaforma della Casa di Topolino, è pieno zeppo di easter egg e cammei vari ed eventuali.

In mezzo alle tante apparizioni, sono presenti anche due Avengers, uno sicuramente più noto dell’altro grazie alle pellicole del Marvel Cinematic Universe. Li vediamo entrambi alla convention in cui, all’inizio, troviamo Ciop al suo stand egli autografi.

Cominciamo proprio dalla meno nota, Tigra.

Come ci spiega Wikipedia:

Tigra, il cui vero nome è Greer Grant-Nelson, è un personaggio dei fumetti creato da Tony Isabella (testi), Don Perlin (disegni), Gil Kane e John Romita Sr. (schizzi), pubblicato dalla Marvel Comics Dotata di poteri felini grazie a un esperimento scientifico cui si è sottoposta volontariamente, la giovanissima vedova Greer Nelson intraprende una breve carriera da supereroina finché non rimane avvelenata da radiazioni in uno scontro con degli agenti dell’HYDRA; per salvarla, i membri del Popolo Felino, che si è sempre prodigata a proteggere, la trasformano in una di loro, conferendole le fattezze e i poteri di una tigre antropomorfa. Ribattezzatasi Tigra, diviene un’eroina di spicco dell’Universo Marvel, presente in varie formazioni dei Vendicatori.

Il secondo, decisamente più facile da individuare, è Paul Rudd, l’interprete di Ant-Man. In Cip e Ciop: Agenti Speciali lo vediamo a un meet & greet intento a spiegare ai fan e alle fan presenti alla convention che, originariamente, il personaggio doveva chiamarsi Aunt-Man (aunt in inglese significa “zia”) e che doveva avere un superpotere molto particolare, ovvero quello di riuscire a esercitare un certo fascino sulle… zie.

Alla fine del film, scopriamo che i Marvel Studios hanno effettivamente messo in cantiere una nuova pellicola della saga intitolata, questa volta, proprio Aunt-Man:

