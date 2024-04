In una recente intervista con Entertainment Weekly, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny hanno parlato della loro esperienza sul set di Civil War, in uscita in questi giorni, e in particolare di una scena con Jesse Plemons, ricordando quanto li avesse terrorizzati durante le riprese.

Nel film il personaggio di Plemons è uno spietato militare che, ergendosi al di sopra di una fossa comune, sorprende il trio di giornalisti che stanno documentando i fatti, sparando a vista a chiunque.

“Era rimasto nascosto da qualche parte per tutto il giorno e son era venuto da noi prima dell’inizio delle riprese, tanto che ci chiedevamo dove fosse finito” ha raccontato Cailee Spaeny. “E ad un certo punto è spuntato fuori all’improvviso, già nel personaggio. Stavamo girando la scena con altri personaggi più lontano e man mano ci avvicinavamo ci siamo ritrovati davanti Jesse già nel personaggio, che improvvisava tutto il tempo e ci ha messo davvero i brividi. Il mio unico pensiero era che la smettesse subito, era davvero inquietante. Ha fatto un lavoro eccellente ovviamente, ma, oddio, due giorni così sono stati davvero troppo“.

Dunst ha poi aggiunto:

Siamo stati davvero fortunati ad avere Jesse a bordo. Alex (Garland, il regista) ha avuto fortuna visto che parlavamo di mio marito e che era libero in quel periodo. E anche se non abbiamo chissà quale scambio di battute in quella scena, ho potuto comunque godermi la sua interpretazione. Sono sempre estasiata e stupefatta dal suo talento come attore.

Nel cast di Civil War di Alex Garland, in uscita il 18 aprile in Italia, troviamo Kirsten Dunst, Nick Offerman, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny e Jesse Plemons.

Che ne pensate? State attendendo il film diretto dal regista Alex Garland? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate