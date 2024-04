Alla lunga lista di registi con cui Kirsten Dunst ha collaborato (da Sofia Coppola a Lars Von Trier) si è aggiunto di recente Alex Garland. Nel suo nuovo film Civil War, in arrivo nelle sale italiane il 18 aprile (GUARDA IL TRAILER), l’attrice interpreta un’agguerrita giornalista che viaggia attraverso gli Stati Uniti durante la seconda Guerra civile americana. In un’intervista con CB, ha spiegato cosa l’ha spinta a prendere parte alla pellicola:

Sono una fan di Garland da quando ho visto Ex Machina, e poi ho letto le sue sceneggiature, non pensavo che ci fosse la possibilità di lavorare con lui, quindi è stato davvero emozionante [farlo]. Ero così entusiasta di ottenere questo ruolo. Ho pensato: “Wow, sta facendo qualcosa che non ho mai visto prima” e voglio partecipare a cose del genere. Mi rivolgo sempre a chi sta superando i limiti perché spero di lavorare con persone come quelle, con chi sta facendo cose che nessun altro pensa di fare, mi rivolgo a questo tipo di registi.