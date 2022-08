Clerks 3: Kevin Smith svela quanto tempo coprirà la storia

A differenza dei primi due film, ambientati nel corso di un giorno, Clerks 3 di Kevin Smith si svolgerà lungo un tempo prolungato.

“Questa è la maglietta di Chewlie’s che Randal indossa quando ha il suo infarto nel nuovo film di Clerks” ha spiegato Smith in riferimento al disegno della t-shirt pensato un anno prima dell’inizio delle riprese. “Clerks e Clerks 2 si svolgevano nel corso di un giorno, perciò un solo tipo di abbigliamento era sufficiente. Ma la storia di Clerks 3 si svolge per almeno un mese, perciò ci servivano interi capi di abbigliamento per i nostri personaggi questa volta“.

La trama di Clerks 3 è in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

