Secondo quanto riportato da Deadline la Universal avrebbe fissato al 24 febbraio 2023 la release nelle sale americane di, il thriller che sarà diretto dae scritto da Jimmy Warden,

Il film è descritto come un thriller ispirato a fatti realmente accaduti in Kentucky nel 1985.

Nel gremito cast del progetto troviamo Keri Russell (The Americans), Margo Martindale (The Americans), Ray Liotta (I molti santi del New Jersey), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Il trono di spade), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) e Scott Seiss.

Banks e Max Handelman saranno produttori con la loro casa di produzione Brownstone Productions assieme a Phil Lord e Chris Miller, con cui l’attrice aveva lavorato per The Lego Movie.

La triste storia sarà quella di Pablo EskoBear, il soprannome dato all’orso che nel 1985 trovò e ingerì della cocaina in quantità tali da portare al suo decesso.

Ricordiamo che nel 2019 la Universal Pictures aveva iniziato a sviluppare ufficialmente Invisible Woman partendo proprio da un’idea originale di Elizabeth Banks: il film verrà diretto, prodotto (insieme a Max Handelman) e interpretato proprio dalla Banks, reduce dal flop di Charlie’s Angels ma regista di una pellicola di successo come come Pitch Perfect 2.

